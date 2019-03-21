



Корейский остров Чечжудо всегда отличался особой культурой и прихотливой погодой. В борьбе с ветрами и каменистыми почвами местным фермерам приходилось выбирать иные злаковые культуры в отличие от материковых фермеров, выращивавших рис. Но несмотря на особые обстоятельства жители острова продолжали трудиться и создавать свои обычаи, культуру, благодаря чему сейчас мы знакомы с песнями острова Чечжудо.





Выпуск 406. Песни острова Чечжудо

* Песня о втаптывании семян на острове Чечжудо - Ким Чжу Ок (соло) и вокальный ансамбль

* Песня «Санчхончхомок» (аранжировка Чо Ён Бэ) - Кан Гвон Сун (вокал)

* Песня «Ноён наён» - Группа Chungang Culture Band One