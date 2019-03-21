Успех криминальной картины режиссера Пак Ну Ри

© SHOWBOX

20 марта в кинотеатрах Кореи начался показ криминальной картины «Деньги» (돈) режиссера Пак Ну Ри, в котором главные роли исполнили известные актеры Рю Чжун Ёль, Ю Чжи Тхэ и Чо У Чжин. В первый же день проката фильм посмотрело более 160 тысяч зрителей, что сделало «Деньги» лидером корейского бокс-офиса. Фильм показывает историю молодого человека по имени Иль Хён - брокера для покупки акций, мечтающего разбогатеть. Но реальность оказывается сложнее - в первый свой рабочий день он покупает 20 тысяч акций для своего клиента, вместо того, чтобы их продать. И пока коллеги лопатами гребут комиссию, Иль Хён не получает ни копейки и попадает в немилость к вышестоящему руководству компании, правда до тех пор пока ему не поступает сомнительное предложение от загадочного человека. Согласно статистическим данным, 21 марта фильм «Деньги» с 33.4% является лидером корейского проката, обогнав голливудский блокбастер «Капитан Марвел» (21.2%).