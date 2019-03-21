Деньги (돈/Money, 2019)





Жанр: криминальный

Режиссер: Пак Ну Ри

В ролях: Рю Чжун Ёль, Ю Чжи Тхэ, Чо У Чжин и др.

Премьера: 20 марта 2019 года

Ограничение: детям старше 15-ти лет





«Он хотел разбогатеть»

Главный герой по имени Чо Иль Хён с мечтами о больших деньгах пришел работать в компанию брокером-новичком. Без блата и свата, ни получив ни копейки комиссионных за сделки, он попадает под угрозу увольнения. И в это время Чо Иль Хён встречается с загадочным мужчиной по имени Бон Хо Пхё (созвучно с корейским словом «талон электронной очереди»), тот предлагает растяпе принять участие в сделке с последующей крупной выгодой. Согласившись на довольно опасную сделку, Иль Хён сразу же зарабатывает большие деньги и начинает ловко проворачивать крупные дела в своей компании. Он быстро входит во вкус игры, пока перед ним не появляется служащий государственного комитета по финансовому контролю Хан Чжи Чхоль, следящий за тем самым Бон Хо Пхё...