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Деньги (돈/Money, 2019)

#Новости шоу-бизнеса l 2019-03-21


Жанр: криминальный

Режиссер: Пак Ну Ри

В ролях: Рю Чжун Ёль, Ю Чжи Тхэ, Чо У Чжин и др.

Премьера: 20 марта 2019 года

Ограничение: детям старше 15-ти лет


«Он хотел разбогатеть»

Главный герой по имени Чо Иль Хён с мечтами о больших деньгах пришел работать в компанию брокером-новичком. Без блата и свата, ни получив ни копейки комиссионных за сделки, он попадает под угрозу увольнения. И в это время Чо Иль Хён встречается с загадочным мужчиной по имени Бон Хо Пхё (созвучно с корейским словом «талон электронной очереди»), тот предлагает растяпе принять участие в сделке с последующей крупной выгодой. Согласившись на довольно опасную сделку, Иль Хён сразу же зарабатывает большие деньги и начинает ловко  проворачивать крупные дела в своей компании. Он быстро входит во вкус игры, пока перед ним не появляется служащий государственного комитета по финансовому контролю Хан Чжи Чхоль, следящий за тем самым Бон Хо Пхё...

Деньги (돈/Money, 2019)
Деньги (돈/Money, 2019)
Деньги (돈/Money, 2019)
Деньги (돈/Money, 2019)
Деньги (돈/Money, 2019)
Деньги (돈/Money, 2019)
Деньги (돈/Money, 2019)
Деньги (돈/Money, 2019)
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