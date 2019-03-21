BLACKPINK возвращается в конце марта

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Женская поп-группа BLACKPINK возвращается на корейскую сцену в конце этого месяца с новым мини-альбомом. Напомним, их последняя новая песня и музыкальный клип были выпущены девять месяцев назад, поэтому к камбэку популярной группы приковано пристальное внимание. Однако девушки намереваются развернуть бурную деятельность не только внутри страны, но и за ее пределами. Уже сейчас группа известна в странах Азии, Северной Америки, Европы и Океании. В феврале 2019 года BLACKPINK успешно дебютировали в Соединенных Штатах, им также удалось попасть в главный чарт Биллборда и взобраться на самую высокую позицию, которая не покорялась другим корейским женским коллективам. После релиза нового мини-альбома артистки отправятся на всемирно известный Фестиваль музыки и искусств в долине Коачелла (Coachella Valley Music and Arts Festival), 17 апреля проведут первый концерт в Лос-Анджелесе, с которого начнется их тур по городам Северной Америки.