Ли Сан Хва и Кан Нам

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Корейская конькобежка, двукратная олимпийская чемпионка Ли Сан Хва и певец, а также шоумен Кан Нам официально подтвердили романтические отношения. 16 марта представители спортсменки заявили: «У них очень хорошие и крепкие отношения, они встречаются на протяжении 5-6 месяцев. Просим от чистого сердца поддержать их отношения». Продюсерское агенство Кан Нам также выпустило свое официальное заявление: «Да, молодые люди на самом деле встречаются. Они познакомились на съемках развлекательной телепередачи «Закон джунглей» и сразу понравились друг другу». Кан Нам в свою очередь не стеснялся выражать свое восхищение, в одном из интервью он сказал, что несмотря на то что Сан Хва является олимпийской чемпионкой, звездой мирового конькобежного спорта и просто сокровищем нации, в жизни она очень добрый и милый человек. «Она очень добра и отзывчива к людям, я ей восхищаюсь», - сказал молодой человек. Напомним, в сентябре 2018 года молодые люди вместе приняли участие в реалити-шоу «Закон джунглей», где спасали маленьких летучих мышей в пещерах и охотились на змей. В жестких условиях они демонстрировали заботу друг о друге, что сразу бросалось в глаза рядовому телезрителю.