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Хороший старт сериала «Доктор-заключенный» (닥터 프리즈너) телеканала KBS2. Первая серия сериала стала самой просматриваемой из всех сериалов по средам и четвергам, а новости и интервью актеров, исполняющих главные роли, разлетаются по Сети как горячие пирожки. По сценарию, гениальный хирург одной крупной сеульской больницы по имени На И Чжэ попадает в запутанную историю, после чего с треском вылетает с работы и попадает врачевать в исправительную колонию. В колонии он сталкивается с начальником медицинского крыла Сон Мин Сиком, и между двумя докторами разгорается настоящая война. По данным Nielsen Korea, рейтинг просмотров первой серии в процентном отношении составил 8.4%, а второй серии уже 9.8%, в то время как сериалы других телеканалов по средам и четвергам не набрали больше 4%. Премьера сериала «Доктор-заключенный» состоялась 20 марта и транслируется каждую среду и четверг в 10:00 утра по местному времени.