Рассказ «Кён Хи» писательницы На Хе Сок

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«Кён Хи» - это биографический рассказ, опубликованный писательницей На Хе Сок в 1918 году после пяти лет жизни в Японии.









- Ты снова туда собираешься? Тебе бы уже успокоиться, выйти замуж за приличного человека, родить детей и жить припеваючи. Зачем так мучиться?

Кён Хи знала заранее, что эта родственница обязательно будет торопить ее с замужеством и отговаривать от учебы. Кён Хи так и подергивало сказать:

- Человек - это не тот, кто просто живет и ест, а тот, кто учится и знает. Из-за невежества у твоего мужа и сына четыре любовницы, из-за незнания ты поедаешь себя изнутри. Одним словом, женщин должны учить, как удержать мужчин от любовниц и как не допускать их появления.

Она хотела привести еще несколько примеров, но знала, что все это как разговор со стеной, и понимала, что только ее будут мучить невысказанные слова, которые не дадут заснуть ночью.





“거기를 또 가니? 인저 고만 곱게 입고 앉었다가 부잣집으로 시집가서

아들 딸 낳고 자미드랍게 살지 그렇게 고생할 것 무엇 있니?”

경희는 이 마님 입에서 ‘어서 시집을 가거라. 공부는 해서 무엇하니’

꼭 이 말이 나올 줄 알았다.

경희의 입술은 간질간질하였다.

‘먹고 입고만 하는 것이 사람이 아니라 배우고 알아야 사람이에요.

당신 댁처럼 영감 아들 간에 첩이 넷이나 있는 것도 배우지 못한 까닭이고,

그것으로 속을 썩이는 당신도 알지 못한 죄이에요.

그러니까 여편네가 시집가서 시앗을 보지 않도록 하는 것도 가르쳐야 하고,

여편네 두고 첩을 얻지 못하게 하는 것도 가르쳐야만 합니다’

그러나. 경희는 쇠귀에 경을 읽지.. 하고

제 입만 아프고 저만 오늘 저녁에 또 이 생각으로 잠을 못 자게 될 것을 생각하였다.









#Из интервью с профессором Пан Мин Хо кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

Идеальная женщина в представлении На Хе Сок - это женщина, которая способна выполнять традиционную роль и в то же время наслаждаться своими человеческими правами, заниматься разной деятельностью. Человек может жить, только осознав свои права.









- Вот там! Это собака. Это цветок, а это курица. Там грушевое дерево, а там сорока в небе. А вот ступка и пестик, - перечисляла Кён Хи предметы, попадавшиеся ей на глаза. - А кто я? Я - человек! Конечно, я - человек!

Ею овладело исступление. Казалось, что она вдруг стала растягиваться в высоту, как клейкая патока. Еще казалось, что шея закрывает ей все лицо.





“저것! 저것은 개다. 저것은 꽃이고 저것은 닭이다.

저것은 배나무다. 저 하늘에 뜬 것은 까치다.

저것은 항아리고 저것은 절구다.”





이렇게 경희는 눈에 보이는 대로 그 명칭을 불러본다.





“그러면 내 명칭은 무엇인가? 사람이지! 꼭 사람이다”





경희의 정신은 황홀하다

경희의 키는 별안간 엿 늘어지듯이 부쩍 늘어진 것 같다.

그리고 목은 전 얼굴을 가리는 것 같다.









На Хе Сок (1896 - 1949) - корейская писательница, поэт и художник. Родилась в г. Сувон. В 1931 году была отмечена специальной премией X Выставки живописи Чосона.