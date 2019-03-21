Свидетель (영화 «증인»)





Не будет преувеличением сказать, что корейское общество постепенно меняется в сторону более гуманного. Меняется отношение к людям с ограниченными возможностями, их рассматривают как равных, и они постепенно включаются в активную жизнь общества. И тем не менее, насколько улучшились их жизнь и быт, так ли уж хорошо мы понимаем, через что им приходится проходить каждый день? Как раз эту тему затрагивает фильм «Свидетель», о котором мы расскажем в очередном выпуске.