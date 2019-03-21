Популярная южнокорейская актриса Кон Хён Чжу вышла замуж!

Деньги (돈/Money, 2019)
2019-03-21
# Новости шоу-бизнеса l 2019-03-20
16 марта 2019 года вышла замуж актриса Кон Хён Чжу. Известно, что жених старше невесты на год и не является знаменитостью. Как сообщается, церемония бракосочетания прошла в закрытой форме, в кругу семьи, родственников и близких друзей. А ещё 16 марта появилась информация о том, что конькобежка Ли Сан Хва и трот-певец Каннам состоят в романтических отношениях. Слухи пока не подтверждены официально, но информация распространилась быстро. Более подробно обо всём этом мы расскажем в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 20 марта.
2019-03-21
2019-03-20
2019-03-20 15:54:33