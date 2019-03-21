Дополнительные парламентские выборы в апреле важны для всех 

Дополнительные парламентские выборы, намеченные на 3 апреля, будут проводиться лишь в двух избирательных округах. Однако они, по сути, являются прелюдией к всеобщим парламентским выборам 2020 года. Поэтому правящие и оппозиционные силы стремятся к победе. Выборы состоятся в двух округах провинции Кёнсан-Намдо - в округе Сонсан-гу города Чханвона, а также в уезде Косон-гун и городе Тхонёне. Два места в Национальном собрании оказались вакантными в результате смерти депутата от оппозиционной партии Справедливости Но Хве Чхана и лишения депутатских полномочий представителя партии Свободная Корея Ли Гун Хёна.

18 марта были опубликованы результаты опроса, которые показали высокий уровень поддержки в этих избирательных округах кандидатов от партии Свободная Корея. В округе Сонсан-гу города Чханвона за депутатский мандат поборются семь человек. 30,5% респондентов поддержали кандидата от Свободной Кореи Кан Ги Юна. Немного отстаёт от лидера представитель партии Справедливости Ё Ён Гук, показатель которого составил 29%. В Чханвоне расположена промышленная зона, там сильные профсоюзы, в результате традиционно сильны прогрессивные взгляды. В уезде Косон-гун и городе Тхонёне потенциальным лидером является кандидат от партии Свободная Корея Чон Чжом Сик с показателем 51%. Его ближайший соперник от правящей Демократической партии Тобуро Ян Мун Сок имеет 36,6% поддержки. В этом регионе существуют серьёзные экономические проблемы, связанные с реорганизацией судостроительной отрасли, поэтому правящим силам будет нелегко убедить местных жителей в возможности быстро исправить ситуацию.

Если партии Свободная Корея удастся победить в обоих округах, то это, как ожидается, значительно повысит авторитет нынешнего председателя партии Хван Гё Ана. После того, как он возглавил партию, её рейтинг пошёл вверх, чего не скажешь о нынешнем положении правящих сил. Сегодня разрыв между крупнейшей оппозиционной партией Свободная Корея и правящей Демократической партией Тобуро сократился до минимальной отметки с момента начала работы правительства Мун Чжэ Ина. Таким образом, победа Свободной Кореи откроет для неё благоприятные перспективы на всеобщих парламентских выборах в следующем году. Победа партии Справедливости позволит ей обеспечить себе в общем шесть мандатов в парламенте. В этом случае она сможет вновь объединиться с партией Демократии и мира. Для правящих сил поражение будет носить знаковый характер, являясь ударом по политическому имиджу.