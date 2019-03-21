Признаки конфронтации в отношениях между КНДР и США

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После того, как вторая встреча лидеров Северной Кореи и США в Ханое завершилась безрезультатно, обе стороны вновь обмениваются жёсткой риторикой. Выступая 15 марта на пресс-конференции в Пхеньяне, заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи сказала, что её страна может отказаться от дальнейшего участия в переговорах с США. Вашингтон, между тем, старается проявлять осторожность в отношении КНДР. Так, он не стал комментировать заявление замглавы северокорейского МИД. Очевидно, США стремятся сохранить переговорный процесс. В нашем разговоре принимает участие профессор Чон Дэ Чжин из Института проблем воссоединения Университета Анчжу.