Рынок труда в КНДР

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Теоретически на Севере 100-процентная занятость, так как по закону каждый гражданин имеет право и обязан трудиться, однако жители КНДР не могут выбирать профессию. Согласно данным Фонда народонаселения ООН, в 2008 году занятость составляла в КНДР 88% трудоспособного населения. Однако за восемь последующих лет этот показатель снизился, составив в 2016 году 56%. Власти пытаются вести борьбу с теми, кто отказывается работать там, куда их направляет государство, но эта борьба не всегда эффективна. Мы постараемся в этом разобраться вместе с профессором Чхан Мун Соком из Института образования в сфере воссоединения.