США ужесточают санкционное давление на КНДР

США начали движение в сторону ужесточения санкционного давления на КНДР. В последнее время они пытаются воспрепятствовать незаконной перегрузке грузов Севером в открытом море, что является основным способом для Пхеньяна обойти санкции. Таким образом, в Вашингтоне намерены перекрыть незаконный поток нефтепродуктов в эту страну. Это позволит резко ограничить промышленную и военную активность Севера, нанеся удар по местному политическому режиму. В минфине США сообщили, что КНДР использует различные махинации и незаконные схемы для перевозки грузов. Речь идёт о методах, которые значительно усложняют возможность выяснения принадлежности судов, происхождение груза, а также их назначение. Подобным образом, как отмечается в министерстве, Северу удалось незаконно ввезти 3 млн 780 тыс. баррелей нефтепродуктов. Это в 7,5 раз больше, чем максимально допустимый уровень в 500 тыс. баррелей, разрешённый Совбезом ООН. До введения подобных санкций, СК ввозила 4,5 млн баррелей.





Одним из способов осуществления незаконных перевозок груза в КНДР является фальсификация данных автоматической идентификационной системы (AIS) с целью обеспечить незаметное передвижение судов. Также Север изменяет название, идентификационный номер и другие данные. Каждое судно имеет название и семизначный номер по стандартам Международной морской организации (IMO), соответствующий тоннажу. Суда, осуществляющие незаконные перевозки, используют идентификационные номера других судов, отправляя неверные данные системы AIS.





Самым распространённым способом незаконных перевозок является перегрузка в открытом море - ship-to-ship. В этом случае можно утаить происхождение груза и его место назначения. В минфине США сообщили, что КНДР имеет в своём распоряжении 28 судов, приспособленных для перевозки вышеуказанным способом нефтепродуктов, а также 33 судна для транспортировки угля. В основном, именно для перевозки этих грузов используется незаконная практика ship-to-ship. Это связано с тем, что санкции перекрыли легальные каналы экспорта северокорейского угля. В минфине также сообщили, что в прошлом году минимум 263 судна примененялись для незаконной доставки в КНДР нефтепродуктов. США недавно направили катер береговой охраны класса «Legend» - «Bertholf» для пресечения незаконных перегрузок в открытом море. Ожидается, что катер будет играть ключевую роль в разрешении данной проблемы. Эксперты указывают на то, что, по сути, такая мера может создать условия морской блокады для Севера. Другими словами, после саммита в Ханое Вашингтон максимально наращивает давление на Пхеньян.



