Хон Нам Ги отчитался об экономической ситуации в стране

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20 марта вице-премьер по экономическим вопросам Хон Нам Ги отчитался перед президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином об экономической ситуации в стране. Хон Нам Ги рассказал о последних тенденциях в южнокорейской экономике, формировании проекта бюджета на 2020 год, законопроекте о реформировании системы оценки целесообразности проектов и результатах продвижения пробной системы определения ответственности при разъяснении норм и правил.

Как сообщил представитель администрации президента, политики обсудили некоторые моменты дополнительного бюджета для решения проблемы с микропылью и учёта рекомендаций комиссии Международного валютного фонда. О результатах обсуждения администрация президента пока не объявляла, сказав лишь, что это сделает в подходящее время министерство планирования и финансов. Президент также попросил изучить проблемы в области экспорта и инвестирования, подготовить меры и устранить трудности инвестирования для предприятий среднего и малого бизнеса в таких областях как социальное обслуживание и здоровье, а также культурные контенты. Мун Чжэ Ин призвал экономический блок к устойчивому улучшению экономической ситуации и получению видимых результатов от этих улучшений.

После вступления Хон Нам Ги в должность вице-премьера по экономике подобные отчёты проводятся каждые две недели. Это связано с тем, что глава государства хочет сделать акцент на народном благополучии и экономике. Прежде такой традиции в администрации президента не существовало. Некоторые представители общественности критикуют руководство за то, что отчёты не всегда соответствуют действительности. Днём ранее президент страны, выступая перед кабинетом министров, заявил, что в отечественной экономике заметны положительные сдвиги в то время, как мировая экономика находится в тяжёлом положении.

Мун Чжэ Ин также отметил, что через 100 дней после вступления в должность Хон Нам Ги появилась надежда на активизацию экономии даже в условиях внутренних и внешних трудностей.