Реформирование избирательной системы

ⓒYONHAP News

17 марта Демократическая партия Тобуро и три оппозиционных партии договорились относительно реформирования избирательной системы. Предусмотрено, в частности, сокращение количества депутатов Национального собрания от одномандатных округов и их увеличение по партийным спискам. Общее количество депутатов по-прежнему составит 300 человек. Предполагается, что теперь на основании количества полученных на выборах голосов 50% мест будут распределяться по партийным спискам, а для второй половины мест будет проводиться внутрипартийное голосование. При этом критерии и последовательность внутрипартийных слушаний должны быть чётко прописаны в Конституции и Уставе партии. Это связано с тем, что прежде внутрипартийные слушания кандидатов по партийным спискам подвергались критике из-за отсутствия прозрачности.

Кандидаты будут по-прежнему распределяться по шести зонам, однако из зоны провинций Кёнгидо, Канвондо и города Инчхона будет исключена провинция Канвондо, которая теперь войдёт в зону провинций Чхунчхон-Пукто и Чхунчхон-Намдо. Кроме того, решено снизить возраст для участия в голосовании до 18-ти лет.

По предложению правящей Демократической партии Тобуро, законопроект о реформировании избирательной системы и некоторые другие законопроекты должны получить возможность ускоренного одобрения со стороны парламента. Такая система предполагает, что законопроект находится на рассмотрении постоянного парламентского комитета 180 дней, а затем автоматически передаётся в правовой комитет вне зависимости от принятого решения.

Через 90 дней вне зависимости от завершения процесса рассмотрения законопроект поступает на рассмотрение всем составом парламента. Это делается для предотвращения появления нерешённых законопроектов. Голосование за ускоренное одобрение может инициировать председатель постоянного комитета или спикер Национального собрания. Если за ускоренный процесс проголосуют не менее чем 60% членов комитета или депутатов парламента, то законопроект передаётся на ускоренное рассмотрение.