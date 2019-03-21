4 апреля - дополнительные выборы

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На третье апреля назначены дополнительные выборы в Национальное собрание и местные органы власти. Парламентские выборы состоятся в двух округах провинции Кёнсан-Намдо - в округе Сонсан-гу города Чханвона и в уезде Косон-гун и городе Тхонёне. Выборы в местные органы власти пройдут в трёх регионах, в том числе, в двух округах города Мунгёна провинции Кёнсан Пукто и в городе Чончжу провинции Чолла-Пукто. Предвыборная компания стартовала 21-го марта и продлится до второго апреля. Во время предвыборной кампании кандидаты смогут разворачивать активную агитационную деятельность внутри своего избирательного округа, например, развешивать плакаты или транслировать свои выступления через громкоговорители. Агитация возможна также посредством интернета, электронных писем и социальных сетей.

В округе Сонсан-гу города Чханвона за депутатский мандат поборются семь человек, в уезде Косон-гун города Тхонёна - три человека. По результатам опроса общественного мнения, опубликованным 18-го марта, вполне вероятно, что победу в этих округах одержат представители главной оппозиционной партии Свободная Корея. В округе Сонсан-гу почти треть респондентов поддержали кандидата от этой партии Кан Ги Юна, но следующий кандидат от партии Справедливости Ё Ён Гук отстаёт от него всего на полтора процента. Чханвон традиционно отличался прогрессивными взглядами.

Два места в Национальном собрании оказались вакантными в результате смерти депутата от оппозиционной партии Справедливости Но Хве Чхана и лишения депутатских полномочий представителя партии Свободная Корея Ли Гун Хёна.

Для правящей партии дополнительные выборы не грозят особыми потерями, однако их можно считать «репетицией» парламентских выборов 2020-го года.