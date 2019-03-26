Золотая моя жизнь (1) 웬일이래

Фраза недели

웬일이래

[Вэн ирирэ]

Что за дела.





Грамматика

웬 переводится как «что за, некий, какой-то». Это атрибутивное слово, т.е. не может употребляться самостоятельно, только перед существительным. Далее идет существительное 일 «дело, работа». Сюда добавляется окончание разговорной стили речи –이래. Все вместе получается 웬일이래. Вообще это слово используется как восклицательное, когда ты испугался, доволен или не доволен чем-нибудь, которого ты не ожидал.





- Что за дела, ты ведь даже руки в воду не макаешь, с чего это ты моешь посуду.

- 웬일이래, 물에 손도 안 대는 사람이 설거지를 다 하고





-Там авария случилась, что за дела.

- 저기 차 사고 났어, 웬일이래



