Золотая моя жизнь (1) 웬일이래

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2019-03-26
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Фраза недели
웬일이래
[Вэн ирирэ]
Что за дела.
Грамматика
웬 переводится как «что за, некий, какой-то». Это атрибутивное слово, т.е. не может употребляться самостоятельно, только перед существительным. Далее идет существительное 일 «дело, работа». Сюда добавляется окончание разговорной стили речи –이래. Все вместе получается 웬일이래. Вообще это слово используется как восклицательное, когда ты испугался, доволен или не доволен чем-нибудь, которого ты не ожидал.
- Что за дела, ты ведь даже руки в воду не макаешь, с чего это ты моешь посуду.
- 웬일이래, 물에 손도 안 대는 사람이 설거지를 다 하고
-Там авария случилась, что за дела.
- 저기 차 사고 났어, 웬일이래
2019-03-26
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2019-03-26
2019-03-26