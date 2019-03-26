«Минин плейлист», украшенный заявками радиослушателей





Дорогие друзья! Как известно, в прошедшем месяце мы украсили рубрику «Минин плейлист» музыкальными заявками наших радиослушателей, полученными нами довольно-таки давно. После выхода рубрики февраля многие слушатели написали нам, что очень понравился тот выпуск и что хотели бы услышать его продолжение. Поэтому мы с Машей решили ещё один раз посвятить заявкам уважаемых радиослушателей рубрику «Минин плейлист». Заявки, которые не прозвучали в рубрике марта, мы непременно проиграем в рамках нашей еженедельной рубрики «Любимые песни».

Открыла нашу очередную рубрику заявка нашего постоянного радиослушателя Владимира Коваля из г. Львова, который предложил проиграть в эфире песню «Лети, пингвин!» певица Юн До Хёна. Для наших уважаемых радиослушателей, которые пока ещё не были знакомы с той песней, мы рассказали вкратце, что трек «Лети, пингвин» вошёл в цифровой сингл 'HARMONY' певца Юн До Хёна, выпущенный в сентябре 2009 года. Известно, что исполнитель выступает как в составе рок-группы «Юн Дон Хен бенд», так и сольно. При этом сольные работы певца нравятся многим меломанам их непохожестью на песни, исполняемые им в составе рок-группы «Юн Дон Хен бенд». Ведь голос певца прекрасно сочетается с разными музыкальными жанрами, которые он не боится экспериментировать.

А далее на наших волнах прозвучала заявка постоянного радиослушателя Вячеслава Суслова из г. Самары, попросившего передать песню «Цветочное послание» дуэта «Пёрл Систерс», фрагмент которой звучал в передаче от 20 октября 2018 года в качестве музыкального привета всем поклонникам Всемирного Радио KBS.

Как известно, песня «Цветочное послание» - один из первых хитов легендарного женского дуэта южнокорейской эстрадной музыки прошлых лет «Пёрл Систерс». Дуэт просуществовал вплоть до середины 70-х годов прошлого века. За свою карьеру он записал немало хитов, среди которых такие песни, как «Любимый», «Я люблю тебя» и др.

Затем в эфире прозвучала заявка нашей постоянной радиослушательницы Анны Бар из г. Киева, которая написала нам: «Очень понравились песни певицы Ли Сон Хи, я была просто очарована нежными мелодиями и нежным трогательным, но сильным и чистым голосом этой одаренной и талантливой певицы! Надеюсь еще не раз услышу ее песни на ваших волнах и в других программах вашего радио!»

Мы, конечно, были рады, что творчество этой исполнительницы пришлись по душе. И, пользуясь случаем, мы предложили вниманию всех уважаемых радиослушателей ещё одну бесспорно красивую и нежную композицию из репертуара певицы Ли Сон Хи – песню «Я всегда скучаю по тебе» из её четвёртого регулярного альбома 1988 года выпуска. Композиция неоднократно переисполнялась другими южнокорейскими исполнителями. Например, ремейк песни звучал в южнокорейском кинофильме «Честь семьи» в версии исполнения актрисы и главной героини Ким Чон Ын.

А далее на наших волнах прозвучала заявка нашего постоянного радиослушателя Владимир Гудзенко из г. Луховиц, который написал нам: «Не могу удержаться, чтобы не послать вам новую заявку на одну из очень понравившихся мне корейских песен. Это песня «어디쯤 가고 이을까» в исполнении певицы прошлых лет Чон Ён. Песня вошла в одноимённый альбом певицы 1977 года… Буду признателен и за рассказ о творческой судьбе этой талантливой певицы!..»

Мы рассказали, что певица прошлых лет Чон Ён известна исполнением прекрасных баллад и фолк песен. Официально дебютировала певица в 1976 году, а кульминационным периодом её музыкальной деятельности считаются 70-е и 80-е годы прошлого века. Наиболее известными работами исполнительницы – это упомянутая Владимиром песня «어디쯤 가고 이을까», песня «Если бы все были ангелами» и ремейк композиции «Сеульская серенада», оригинал которой принадлежит легендарному певцу Хён Ину. Что же касается песни «어디쯤 가고 이을까», то она из первого официального альбома певицы 1977 года выпуска, а её название мы перевели как «Где он сейчас».

А в завершении рубрики «Минин плейлист» марта прозвучала заявка нашей постоянной радиослушательницы Оксаны Барщевской из г. Киева. В одном из своих посланий она написала, что ей очень нравится творчество певицы Ён Бун Хон, и что хотела бы услышать больше её песен. Мы же с удовольствием поставили в эфир песню Ён Бун Хон, которая прежде не звучала в рамках нашей программы. Это была песня «Похититель любви» - один из наиболее известных хитов певицы.





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