Северокорейский персонал частично возвращён в пункт связи в Кэсоне.

Часть отозванных 22 марта северокорейских сотрудников совместного пункта оперативной связи в Кэсоне вернулись 25 марта к работе. Таким образом, канал связи между двумя Кореями восстановлен, и появилась надежда на то, что приостановленные проекты сотрудничества будут вновь активизированы. Пункт связи был открыт в Кэсоне в сентябре прошлого года в соответствии с договорённостями, достигнутыми в ходе межкорейского саммита, состоявшегося 27 апреля в Пханмунчжоме. Его функции заключаются в обеспечении прямой связи между Севером и Югом, проведении консультаций и переговоров между профильными ведомствами, поддержке гражданских обменов. Пункт связи расположен в четырёхэтажном здании на территории Кэсонского промышленного комплекса.





Это первый постоянный межкорейский консультативный орган. Каналы связи между Югом и Севером действовали и раньше, но их функции ограничивались простой передачей сообщений. Пункт связи представляет собой структуру иного уровня. В нём работают представители правительств Юга и Севера, наделённые полномочиями проводить официальные переговоры. Это заместитель министра по делам воссоединения РК Чхон Хэ Сон и заместитель председателя Комитета КНДР по мирному объединению родины Чон Чжон Су. Они не находятся в пункте постоянно, но проводят регулярные встречи раз в неделю. На регулярной основе в Кэсоне представлены главы их секретариатов. Таким образом, пункт связи представляет собой постоянно действующую структуру, обеспечивающую различные контакты между представителями Юга и Севера.





Начиная с прошлого года в отношениях между двумя Кореями росла атмосфера примирения и диалога, активизировались обмены и проекты сотрудничества. Однако в результате неудачи северокорейско-американского саммита в Ханое межкорейские обмены и сотрудничество также значительно сократились. Юг пытается развивать отношения с Севером в рамках санкций. Пхеньян недоволен подобной позицией Сеула, и в этой связи временный отзыв северокорейского персонала из пункта связи можно рассматривать как попытку оказать давление на Юг. После саммита в Ханое ряд межкорейских проектов столкнулись с затруднениями. Это, в частности, совместные поиски останков военнослужащих, погибших во время Корейской войны в демилитаризованной зоне. Начало работ запланировано на первое апреля, но Север всё ещё не направил список участников раскопок со своей стороны. Пхеньян сохраняет молчание и в отношении состава межкорейской военной комиссии, которую планировалось сформировать для обсуждения таких вопросов как создание мирной зоны в Жёлтом море. Кроме того, Пхеньян не ответил на предложение Сеула провести военные переговоры для решения этих вопросов.



