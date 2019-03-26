Актриса Ким Хян Ги (배우 김향기)

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В прошлый раз мы рассказали вам о фильме «Свидетель», а сегодня хотелось бы подробнее остановится на актрисе, которая сыграла в нем главную женскую роль – Ким Хян Ги. Она родилась в 2000 году. Несмотря на столь юный возраст, актриса уже успела поучаствовать в самых разных кино и телепроектах. Более подробно вы может послушать в очередном выпуске.