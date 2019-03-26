Следственный орган по делам с участием высокопоставленных чиновников

В южнокорейском обществе в последнее время большое внимание уделяется вопросу равенства всех граждан перед законом. На этом фоне набирает силу обсуждение создания следственного органа по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников. В РК действует принцип исключительного права прокуратуры возбуждать уголовные дела. Таким образом, если иметь рычаги давления на прокуратуру, то на преступления и коррупцию в высоких кабинетах можно просто закрыть глаза. Во избежание подобных случаев и предлагается создать следственный орган по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников, который будет действовать отдельно от прокуратуры. Он будет наделён полномочиями на проведение следствия, возбуждение уголовного преследования и сохранение статуса судебного преследования.





Речь о создании такого органа зашла ещё в 1990-е годы. Тогда оппозиционная партия Национальный конгресс за новую политику инициировала закон о борьбе с коррупцией, предложив создание данного органа. Сегодня это правящая Демократическая партия Тобуро. После этого бывшие президенты Ким Дэ Чжун и Ро Му Хён продвигали данный проект, но его реализации помешало противодействие оппозиционных сил во главе с партией Свободная Корея. Сразу после вступления в должность президента Мун Чжэ Ин в своём рабочем пятилетнем плане предусмотрел создание следственного органа. Но и на этот раз инициатива столкнулась с противодействием партии Свободная Корея. Противники инициативы в оппозиции и в некоторых кругах в обществе указывают на то, что проблемы коррупции и безнаказанности власть имущих можно решить и в рамках нынешней системы и законов. Есть хорошо налаженная структура органов и механизмов, осуществляющих наблюдение за высокопоставленными чиновниками. Проблема в том, что они не работают в должной степени. Поэтому нужно не создавать что-то новое, а улучшить работу действующей системы. Указывается, что новый следственный орган это не что иное, как попытка получить контроль над уже существующей контролирующей структурой в лице прокуратуры.





Функции вышеуказанного следственного органа отражены в проекте министерства юстиции, представленном в октябре 2017 года. В документе его название звучит как следственный орган по преступлениям с участием высокопоставленных чиновников. То есть, выражение «по коррупционным делам» опущено. В качестве объектов следственных мероприятий могут выступать действующие и бывшие высокопоставленные чиновники, а также их семьи. При этом бывшие чиновники могут попасть под следствие, если с момента сложения ими полномочий прошло не более двух лет. Под высокопоставленными чиновниками понимаются президент, премьер-министр, депутаты, главы Верховного суда и судьи рангом ниже, главы Конституционного суда, руководители административных образований и других правительственных учреждений. Глава следственного органа, в соответствии с установленной процедурой, назначается президентом по рекомендации специального парламентского комитета. Срок его пребывания на посту ограничивается тремя годами.



