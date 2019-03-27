Рассказ «Черный ящик» писателя Сон Сок Чэ

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Рассказ писателя Сон Сок Чэ «Черный ящик» был опубликован в 2014 году и сразу привлек к себе внимание как «сумасшедшее» произведение.









С возрастом мой запас идей истощается, эмоциональная энергия слабеет и мне все сложнее тронуть читателя. Теперь заказ на новое произведение сравним для меня с уведомлением о повестке, которое я боюсь даже открывать.





문제는 잘 쓰느냐 못 쓰느냐이고,

더 큰 문제는 언제나 전과 다르고 새로운 것을 보여줘야 한다는 것이고

더 큰 문제는 독자를 움직일 수 있느냐 없느냐였다.





나이가 들면 소설을 쓸 거리가 차 있는 탱크는 줄어들고,

감정의 에너지는 약화되어서 독자를 움직이기가 힘들어진다.





어쩌다 들어오는 소설 청탁이 뜯어보기도 두려운 출두 통지서나 다름없다.









#Из интервью с профессором Пан Мин Хо кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

Черный ящик кажется снаружи очень маленьким, но внутри него скрыто много историй, истин, сюжетов. В рассказе встречаются два персонажа по имени Пак Сэ Квон - это как бы два человека, два эго в одном лице. Первый - писатель, а второй просто живет своей жизнью. Но все видят в Пак Сэ Квоне только писателя и никто не знает о его скрытых сторонах.









Я был не в силах что-либо сделать. Я, я все равно любил тебя, все в тебе. Ты, ты навсегда останешься в коллективных воспоминаниях с древних времен, которые мы называем буквами. Станешь чучелом, да, чучелом, в моей, моей библиотеке смерти или в моем, да, в моем черном ящике.





결국 너도 다른 사람과 마찬가지였다.

동명이인이라는 건 아무런 의미도 없었다.





자살, 피살, 자연사, 사고사, 병사, 중독사, 익사...

내가 나의 분신인 너희들에게 부여한 죽음은 삶 만큼이나 다양하다.

나는 너의 길게 늘어진 혀를

오래도록 보고 있을 수 없어 금방 묻어버렸다.

어쩔 수 없었다.





너를, 너희를, 모두를 난, 난, 사랑했다.

너, 너, 너, 너희는,

문자라는 고대로부터의 집단 기억 속에,

영원히 남아, 남아 있을거야.

내, 내, 내, 나의, 죽음의 도서관에,

또는 블랙, 오 블랙, 오, 블랙박스에, 박, 박제가 되어.













Сон Сок Чэ родился в 1960 году в городе Санчжу провинции Кёнсан-Пукто. В 1986 году он дебютировал в литературном журнале «Мунхак сасан» со стихотворением «Мойщик стёкол». В 1997 году стал лауреатом ХХХ Литературной премии газеты «Хангук ильбо» за рассказ «Странствие».