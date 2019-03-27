В японских школьных учебниках усилены притязания на острова Токто

Японское правительство одобрило учебники для школ первой ступени, в которых вновь выражены притязания на корейские острова Токто в Восточном море. Другими словами, эти учебники, подготовленные различными издательствами, были признаны соответствующими требованиям японских властей. Критерий для проверки содержания учебников содержится в руководящих указаниях к ведению учебного процесса. Они составляются от имени правительства. В 2017 году министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии представило новые указания. Они предусматривают включение в учебные пособия позиции о том, что корейские острова Токто - это исконная территория Японии. Согласно пояснениям, в учебниках нужно указать, что «РК удерживает острова Токто незаконно». Данные руководящие указания, которые обязательны к исполнению, принимаются раз в десять лет. Таким образом, изменение их содержания возможно только в 2027 году.

Пояснения к руководящим указаниям к ведению учебного процесса готовятся министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий. Они, как свидетельствует их название, описывают детали образовательной программы. Конечно, пояснения не являются законом, но они должны быть отражены в процессе обучения. Последние пояснения, выпущенные в июле прошлого года, отличаются повышением акцента на территориальных вопросах, основа которых «северные территории и «острова Такэсима». Под «северными территориями» подразумеваются четыре Курильских острова, которые, как заявляет официальный Токио, незаконно оккупирует Россия. Такэсима – это японское название островов Токто.

Усиление внимания к территориальным вопросам в образовании соответствует продвижению правительством Синдзо Абэ изменений в Конституцию. Эти два направления, по мнению экспертов, имеют точку соприкосновения в концепции создания военной державы. То есть, Япония стремится к статусу «обычного государства», имеющего возможность вести войну. Такой комплексной целью и объясняется усиление территориальных притязаний, в том числе, на острова Токто. В июле прошлого года министерство культуры Японии даже объявило специальные меры, направленные на укрепление образовательного контента по территориальным вопросам. Их суть сводится к тому, чтобы вопрос суверенитета над островами Токто освещался в учебниках для старших классов не с 2022 года, как предполагалось ранее, а с 2019 года.







