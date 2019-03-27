Основные новости шоу-бизнеса марта!

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16 марта появилась информация о том, что конькобежка Ли Сан Хва и трот-певец Каннам состоят в романтических отношениях, а вскоре звёзды официально подтвердили информацию. 7 марта 2019 года один из представителей агентства 'Namoo Actors' официально подтвердил информацию о том, что певица и актриса Со Хён, участница группы «Сонёсидэ», подписала эксклюзивный контракт с их компанией. Кроме того, группа 'Oh My Girl' проведёт первую официальную встречу со своим фан-клубом в апреле текущего года. Подробнее обо всём этом мы расскажем в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 27 марта.