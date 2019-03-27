Глава 3. Легенда Со Дона и принцессы Сонхва (1)

В хронике Самгук юса рассказывается о некоторых государях, которые не являются основателями, но играли немаловажную роль в истории корейского народа. Сегодняшний герой – это Со Дон, или король Му-ван. Он был тридцатым королём государства Пэкчэ, и годы его правления относятся к позднему периоду страны. Но я решила начать с рассказа о нём. Это одна из самых популярных легенд среди корейцев. С уверенностью могу сказать, что любой кореец хоть бы раз в жизни обязательно слышал эту легенду и знает, что такое «Песня Со Дона». История начинается с одной вдовы.

В королевстве Пэкчэ жила одна вдова. У неё был сын по имени Со Дон, что переводится как «ямсовый мальчик». Его так звали, потому что он копал ямс на продажу. Мать и сын жили бедно. Хотя денег не хватало, у нашего героя было столько дарований, что и перечесть невозможно. В то время королевством Силла управлял 26-ой король Чинпхён-ван. У короля была дочь по имени Сонхва, которая прославилась своей красотой на всю страну. Благодаря этому о принцессе знали даже жители соседних государств. Естественно, наш герой знал, что принцесса Сонхва – необыкновенная красавица. Он сразу влюбился в неё, хотя никогда не видел её. Со Дон хотел жениться на ней. Но для этого ему нужно было придумать способ, поскольку он был простым парнем, а девушка – дочь короля. Со Дон ломал голову над этим вопросом, и однажды в его голову пришла гениальная идея.

Он накопал ямс в большом количестве и отправился в столицу Силла. Каждый раз, находясь в новом районе, Со Дон кричал: «Ямс! Дикий ямс – это польза для здоровья. Бесплатно для тех, кто умеет петь». Услышав его крик, к нему подбежали дети: «Это правда, что вы будете раздавать нам ямс, если мы споём хорошо?» Со Дон научил их одной песне, в которой говорится о том, что принцесса Сонхва влюбилась в юношу по имени Со Дон, и они встречаются тайком каждый день. Дети весело спели эту песню, и вскоре её распевала вся столица. В конце концов она дошла до дворца Силла. Естественно, услышав это, король Чинпхён-ван впал в ярость и решил отправить принцессу куда-нибудь в дальнюю провинцию: «Ушам своим не верю. Это непростительно. Отправь её в ссылку». Сонхва в слезах настаивала на своей невиновности. Но отец не поверил ей: «Нет дыма без огня. Не хочу тебя видеть».