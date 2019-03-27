



Песенный сказ пхансори «Сказание о битве у Красных скал» был написан по мотивам исторического романа «Троецарствие» китайского писателя Ло Гуаньчжуна. Некоторые элементы сюжета корейского пхансори отличаются от сюжета оригинального романа более ироничными сценами. В нашем выпуске вы сможете узнать об этих сценах и послушать отрывки из пхансори в исполнении известных корейских музыкантов.





Выпуск 407. Сказание о битве у Красных скал

* Отрывок из пхансори «Сказание о битве у Красных скал» о печали воинов - Пак Тон Чжин (вокал), Чу Бон Син (барабан пук)

* Отрывок о сражении из пхансори «Сказание о битве у Красных скал» - Юн Чжин Чхоль (вокал), Чо Ён Су (барабан пук)

* Отрывок из пхансори «Сказание о битве у Красных скал» о перекличке в войске Цао Цао - О Чжон Сук (вокал), Ким Чхон Ман (барабан пук)