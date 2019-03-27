Акционеры Korean Air проголосовали против переназначения Чо Ян Хо на пост главы компании 

Председатель Hanjin Group Чо Ян Хо лишился поста председателя совета директоров компании Korean Air по решению собрания акционеров национального авиаперевозчика. Чо Ян Хо поддержали 64,1% акционеров. Однако, для того, чтобы сохранить за собой должность председателя совета директоров, он должен был набрать не менее чем две трети голосов. Подобный результат обусловлен тем, что Чо Ян Хо не смог заручиться поддержкой со стороны Национальной пенсионной службы - крупнейшего институционального инвестора РК, иностранных акционеров и миноритарных акционеров. Более того, специальный попечительский совет Национальной пенсионной службы выступил против переназначения Чо Ян Хо на пост председателя совета директоров Korean Air. Аналогичные мнения выдвинули ряд консалтинговых компаний. Подобная обстановка создала Чо Ян Хо непреодолимое препятствие для дальнейшей работы.

Причинами отказа Национальной пенсионной службы поддержать Чо Ян Хо на посту главы компании стали два фактора: подрыв ценностей компании и нарушение прав акционеров. Самому Чо Ян Хо были предъявлены обвинения в растрате средств компании на сумму 23 млн 700 тыс. долларов.70-летний Чо Ян Хо осуществлял контроль над Korean Air с 1999 года, получив пост главы компании от своего отца и основателя Hanjin Group Чо Чжун Хуна. Он лишился этого поста не только по своей вине, но и по вине членов семьи. Это, в частности, «скандал с солёными орешками», имевший место в декабре 2014 года. Тогда вице-президенту Korean Air Чо Хён А, старшей дочери Чо Ян Хо, не понравилось обслуживание в самолёте, который вылетал из Нью-Йорка в Сеул. Она приказала вернуть самолёт к терминалу и высадить старшего бортпроводника и стюардессу. 16 марта прошлого года Чо Хён Мин, младшая дочь Чо Ян Хо, бросила бутылку с водой в менеджера рекламного бюро авиакомпании. А через несколько месяцев Ли Мён Хи, супруга Чо Ян Хо, была вызвана на допрос в полицию в связи с обвинением в неподобающем и агрессивном обращении с сотрудниками компании, в том числе с водителем. Пострадавшие указывали, что Ли Мён Хи бросала в них опасные предметы.

Акционеры проголосовали за лишение главы конгломерата прав управления впервые после того, как Национальная пенсионная служба, крупнейший институциональный инвестор РК, приняла в июле прошлого года stewardship code. Под ним подразумевается набор руководящих принципов, направленных на то, чтобы институциональные инвесторы активно участвовали в корпоративном управлении с целью продвижения интересов акционеров. Таким образом, в экономической истории РК создан прецедент, когда председатель конгломерата лишается должности по решению акционеров.