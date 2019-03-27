Адриан Хон Чан - главный участник налёта на посольство КНДР в Мадриде 

В мире растёт интерес к организаторам и участникам налёта на посольство КНДР в Мадриде. В настоящий момент главным фигурантом дела является гражданин Мексики Адриан Хон Чан, который живёт в США. Он известен как активист движения за права северян. Родители Адриана Хон Чана - южнокорейские христианские миссионеры, работавшие в Мексике. Во время учёбы в престижном Йельском университете он помогал северокорейским беженцам, создав организацию LiNK. Название расшифровывается, как Liberty in North Korea. Есть информация, что организация спасла около тысячи северокорейских беженцев. В 2015 году Адриан Хон Чан создал Joseon Institute, возглавив его. Институт занимается изучением возможности внезапного краха нынешней политической системы в КНДР и подготовкой ответных мер.

Ответственность за нападение на посольство взяла на себя организация под названием Free Joseon. Она провозглашает своей целью смену власти в Пхеньяне. В заявлении, размещённом на сайте организации, говорится, что она не считает происшествие в посольстве нападением. Напомним в этой связи, что 22 февраля десять неизвестных людей ворвались в посольство КНДР в Мадриде, вынеся оттуда два компьютера, два жёстких диска, флеш-накопители и мобильный телефон. После этого они скрылись. Известно, что 27 февраля Адриан Хон Чан предоставил ФБР информацию, связанную с инцидентом в посольстве, в том числе аудио- и видеозаписи. Ранее организация Free Joseon называлась «Гражданская оборона Чхоллима». В марте 2017 года она помогла бежать Ким Хан Солю, старшему сыну убитого в Куала-Лумпуре Ким Чон Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чон Ына. В этом году, прервав двухлетнее молчание, «Гражданская оборона Чхоллима» объявила о создании временного правительства, нацеленного на свержение режима северокорейского лидера Ким Чон Ына. Название организации было изменено на Free Joseon, чтобы подчеркнуть значимость её деятельности. На сайте организации выставлены видеозаписи уничтожения портретов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Инцидент вокруг посольства КНДР в Мадриде примечателен тем, что он показывает возможности организации Free Joseon. Члены организации проникли в посольство, изъяли данные, ушли от выехавшей на место происшествия полиции, а затем в полном составе покинули Испанию. Эксперты считают, что налёт осуществили профессионалы, прошедшие специальную подготовку. Также есть предположения, что члены организации действуют внутри КНДР. В её состав входят несколько десятков человек из числа северокорейских беженцев. Есть слухи о том, что к ней имеет Ко Ён Сук, тётя северокорейского лидера Ким Чон Ына, которая в 1988 году бежала в США.



