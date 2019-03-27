Продолжительное падение рождаемости

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В январе этого года рождаемость в Республике Корея упала до рекордно низкой отметки. Как сообщило 27 марта Национальное статистическое управление, количество новорождённых составило 30.300 человек, что на 2.000 человек или на 6,2% меньше по сравнению с январём прошлого года. Это самый низкий показатель за месяц с 1981 года, когда начался сбор подобной статистики. Как правило, в январе и марте детей рождается больше, чем в другие месяцы, но на этот раз традиция нарушилась. Надежды возлагались и на нынешний «Год золотой свиньи», который считается благоприятным для рождения детей. К примеру, в 2007 году, тоже в «Год золотой свиньи», рождаемость повысилась почти на 10% по сравнению с предыдущим годом.

В январе упало до рекордной отметки и количество заключённых браков. Южнокорейцы заключили 21.300 браков, что почти на 13% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Снижение рождаемости отмечается уже почти три года, и надежд на улучшение ситуации остаётся всё меньше. Прогнозы на будущее выглядят весьма пессимистично: сокращение население страны может начаться уже со следующего года на 10 тысяч человек в год. Далее это будет происходить быстрее, и в 2067 году численность населения страны составит 33 млн 650 тыс. человек, достигнув уровня 1972 года. Однако тогда ситуация была гораздо лучше, поскольку основную часть населения была экономически активной, поэтому экономика развивалась быстрыми темпами. Однако в последнее время численность экономически активного населения падает.

В связи с этим вице-премьер Хон Нам Ги провёл совещание, на котором было решено создать в следующем месяце специальную правительственную рабочую группу. Она займётся разработкой комплексных мер по решению проблемы сокращения населения. При этом меры должны быть разработаны уже в первой половине этого года. То, что делалось до сих пор не помогло улучшению.