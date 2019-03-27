Обострение напряжённости между РК и Японией

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26 марта японское правительство одобрило учебники для начальных школ, в которых говорится о принадлежности Японии корейских островов Токто в Восточном море. Они будут использоваться в школах со следующего года. В частности, в учебниках, предназначенных для пятых и шестых классов, говорится, что РК оккупирует эти острова. В четырёх из шести учебников для третьего и четвёртого классов острова Токто обозначены их японским названием Такэсима. Все учебники составлялись согласно указаниям японского правительства от 2017 года.

Южнокорейское правительство осудило новый виток территориальных притязаний Токио. Как заявил представитель МИД Республики Корея Ким Ин Чхоль, в новых учебниках фигурируют неоправданные притязания на острова Токто. Они являются исконной территорией Кореи с точки зрения истории, географии и международного права. Представитель МИД подчеркнул, что такие учебники окажут негативное влияние на отношения между двумя странами, поскольку они прививают школьникам неправильное понимание истории.

Япония, тем временем, грозит ответить на решение южнокорейских судов наложить арест на имущество японских компаний Mitsubishi Heavy Industries и Nippon Steel & Sumitomo Metal. Решение было принято в ходе рассмотрения исков от четырёх заявителей о возмещении ущерба за принудительную трудовую мобилизацию во время японской оккупации. Главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, выступая на брифинге 25 марта, заявил, что ситуация зашла слишком далеко, и что решение южнокорейского суда нарушает достигнутые договорённости. В связи с этим японское правительство рассматривает такие ответные меры как повышение таможенных пошлин, введение ограничений на банковские переводы и выдачу виз, а также на двустороннюю торговлю.

Ввиду сложившихся обстоятельств отношения между Сеулом и Токио ухудшились. Между тем, некоторые эксперты советуют не обострять их, поскольку поддержка Японии имеет важное значение для разрешения северокорейской ядерной проблемы.