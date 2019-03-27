Северокорейские сотрудники вернулись в межкорейский пункт связи

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25 марта северокорейские сотрудники, отозванные тремя днями ранее из межкорейского пункта связи в Кэсоне, вновь приступили к работе. Таким образом, постоянный канал связи между Югом и Севером восстановился.

Об отзыве северокорейских сотрудников стало известно утром 22 марта. Представитель Севера сообщил лишь, что решение было принято «высшими руководителями», а подробности будут изложены позже. В пункте связи постоянно работали 15-20 северокорейских сотрудников. В Сеуле выразили сожаление по поводу решения КНДР и надежду на продолжение работы пункта связи в прежнем режиме. В отсутствие коллег южнокорейские сотрудники продолжали работать в обычном режиме.

Часть представителей Севера возобновила работу 25 марта. В этот день между представителями двух стран состоялась плановая 10-минутная встреча, в ходе которой стало известно, что Пхеньян готов выполнять прежние договорённости. Открытие пункта связи было предусмотрено Пханмунчжомской декларацией. Это постоянный консультативный орган, который возглавляют заместитель министра по делам воссоединения РК Чхон Хэ Сон и заместитель председателя Комитета КНДР по мирному объединению родины Чон Чжон Су. Они не находятся в пункте постоянно, но проводят встречи раз в неделю.

Эксперты связывают действия Севера с внутригосударственными проблемами, а также с напряжёнными отношениями с США, сложившимися после саммита в Ханое. Поначалу Вашингтон заявлял об усилении антисеверокорейских санкций, но позже объявил об отмене дополнительных ограничительных мер, после чего, похоже, Пхеньян решил вернуть часть своих сотрудников в пункт связи.