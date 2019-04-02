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Золотая моя жизнь (2) 잠시만요

#Говорим как герои сериалов l 2019-03-31

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

잠시만요

[Чам си ман ё] 

Подождите.


Грамматика

잠시 переводится как «короткое время, пара минут, пара секунд». Сюда добавляется суффикс –만, которое имеет ограничивающий характер и переводится как «только, лишь». В конце –요 – окончание неофициально-вежливой стили речи. Все вместе получается 잠시만요. 


- Погодите, вы уронили кошелек, подождите. 

- 잠시만요, 지갑 떨어뜨렸어요, 잠시만요.


- Я сделаю презентацию... погодите, я забыла взять материалы.  

- 제가 발표하겠습니다... 잠시만요, 자료를 깜빡 했네요. 


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