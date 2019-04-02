Золотая моя жизнь (2) 잠시만요

Фраза недели

잠시만요

[Чам си ман ё]

Подождите.





Грамматика

잠시 переводится как «короткое время, пара минут, пара секунд». Сюда добавляется суффикс –만, которое имеет ограничивающий характер и переводится как «только, лишь». В конце –요 – окончание неофициально-вежливой стили речи. Все вместе получается 잠시만요.





- Погодите, вы уронили кошелек, подождите.

- 잠시만요, 지갑 떨어뜨렸어요, 잠시만요.





- Я сделаю презентацию... погодите, я забыла взять материалы.

- 제가 발표하겠습니다... 잠시만요, 자료를 깜빡 했네요.



