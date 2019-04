Творчество аккордеониста и бандонеонистки Кореи

Уважаемые радиослушатели! Наш постоянный радиослушатель Дмитрий Балыкин их Нижегородской обл. в одном из посланий нам просил рассказать об известных южнокорейских аккордеонистах. Поэтому рубрику «Классика и джаз» марта, мы с Машей решили посвятить творчеству аккордеонистов. Стоит, наверно, сказать, что в мире музыки Кореи профессиональных аккордеонистов немного, но они, конечно, есть. Живой легендой в Корее является аккордеонист Сим Сон Рак, кульминационным периодом которого были 1970-е и 1980-е годы. Многие его работы известны многим корейцам. Как известно, в ноябре прошедшего года музыканту исполнилось 83 года, но он по-прежнему старается вести активный образ жизни и продолжает заниматься любимым делом - музыкой. Сим Сон Рак выступает с аккордеоном с 1976 года, в основном музыкант предпочитает исполнять инструментальные композиции жанров поп, трот, New Age и др. Как говорится, незаменимых людей не бывает, но Сим Сон Рак был лучшим исполнителем на аккордеоне своего времени. Благодаря своему сильному духу, Сим Сон Рак умел справляться тяжёлыми преградами на пути. Музыкант преодолел ограниченные возможности: осложнение и потерю слуха, а также мизинца на одной руке. За свои 50 с лишним лет Сим Сон Рак записал ряд прекрасные композиции, не оставляющие равнодушными слушателей. Ну, а нашу рубрику открыла одна из наиболее известных его работ – инструментальная композиция 'One Fine Spring Day' или «Однажды весной» переисполненная Сим Сон Раком, и вошедшая в звуковую дорожку одноимённого южнокорейского кинофильма 2001 года выпуска. Вы слушали композицию 'One Fine Spring Day' или «Однажды весной» в исполнении легендарного аккордеониста Сим Сон Рака.

Итак, как мы уже отметили, аккордеонистов в Корее действительно мало. А среди популярных современных исполнителей на разновидности гармоники, пожалуй, можно выделить молодую и талантливую бандонеонистку Ко Сан Чжи. Официально дебютировала в мире музыки Кореи в 2014 году. В настоящее время она остаётся единственной профессиональной исполнительницей на бандонеоне в Корее. О самом инструменте могу сказать, что бандонеон поначалу использовался для исполнения духовной музыки в церквях в Германии, а конце XIX века был завезён в Аргентину, войдя в состав танго-оркестров. Именно благодаря бандонеону музыка аргентинского танго получила пронзительно-щемящее звучание, привлекающее к ней поклонников.

А мы предложили послушать проникновенную инструментальную композицию 'Primavera Portena' в исполнении бандонеонистки Ко Сан Чжи.

Ко Сан Чжи в основном исполняет аргентинское танго - жанр, вышедший благодаря Астору Пьяццолле, аргентинскому музыканту и композитор второй половины XX столетия, родоначальнику стиля, получившего название «танго нуэво». За несколько лет музыкальной деятельности в копилке исполнительницы уже насчитывается уже три регулярных альбома и ряд внеочередных дисков. В настоящее время она продолжает учиться, постоянно отрабатывая технику исполнения на этом непростом инструменте бандонеоне. А мы предложили взять перерыв и прослушать спокойную и нежную композицию «Утро булочника» в исполнении бандонеонистки Ко Сан Чжи.

В одном из своих интервью Ко Сан Чжи рассказывала, что в будущем имеет планы выступать также в составе оркестра. Мы будем только рады новым совместным и спальным работам молодой талантливой исполнительницы на бандонеоне. А в завершении нашей очередной рубрики «Классика и джаз» мы включили в эфир мощную композицию «Бесконечная эйфория» из третьего регулярного альбома бандонеонистки Ко Сан Чжи.





© Private Curve