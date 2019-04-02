Компания Skelter Labs и её технологии в сфере искусственного интеллекта

© Skelter Labs

Сегодня мы познакомимся с компанией Skelter Labs (스켈터랩스), которая привлекает высокий интерес своими технологиями в сфере искусственного интеллекта. Подробней о ней нам расскажет исполнительный директор по продукции г-н Чхве Вон Чжун.





Глава нашей компании – специалист в сфере искусственного интеллекта, которые вышли на первый план, учитывая развитие технологий, связанных с данными, и повышение мощности компьютеров. И я, и президент компании, и другие сотрудники работали в Google, занимаясь повышением качества поисковых функций браузера. Методы, применявшиеся для этого, схожи с принципом работы искусственного интеллекта. Сегодня профильные технологии очень быстро развиваются. А штат нашей компании укомплектован соответствующими специалистами, в том числе теми, кто имеет большой опыт в промышленной сфере.





В Skelter Labs собраны эксперты, прежде работавшие в таких глобальных корпорациях как Google, KAIST и Samsung. Президент компании г-н Чо Вон Гю стоял у истоков венчурной сферы первого поколения, которое начинало деятельность на заре истории интернета. Он окончил Сеульский государственный университет и аспирантуру в KAIST по специальности компьютерная инженерия. В 1993 году он создал компанию «Сэром кисуль», которая производила аппараты факсимильной связи, получившие в то время широкое распространение. В 1999 году он разработал первую в мире технологию интернет-телефонии Dialpad. После этого он занимал пост руководителя отдела разработок и исследований в Google Korea. В 2015 году г-н Чо Вон Гю основал Skelter Labs-.





Если говорить в общем, то у нас есть технологии голосовой идентификации, голосового воспроизведения, позволяющего естественно воспроизводить речь человека, а также технологии поддержания системой последовательного диалога. Мы работаем над технологией определения ситуации через визуальное считывание данных, которая также даёт возможность распределять товары и выявлять изъяны. Помимо этого, компания занята сферой распознавания контекста (context recognition), нацеленной на повышение комфортности жизни человека через идентификацию не только его повседневных действий, но и предпочтений.





Цель Skelter Labs состоит в создании машинного интеллекта (Machine Intelligence), который может распознавать и понимать деятельностью человека и помогать в принятии более правильных решений с тем, чтобы повысить качество жизни. Для этого компания разрабатывает технологии разговорного искусственного интеллекта, применимого в «умных колонках» или в чат ботах, а также распознавания контекста, считывание визуальной и голосовой информации и многие другие. Особо стоит отметить высокий уровень технологии распознания контекста, который превосходит прежние возможности искусственного интеллекта.





© Skelter Labs

К примеру, вы задали системе команду: «найди спортивную обувь». В этом случае разговорный движок должен задать соответствующий вопрос о том, о каком поле идёт речь – мужском или женском. Далее диалог продолжается в сторону уточнения моих предпочтений по бренду, разновидности обуви и другим характеристикам. Именно так должен работать хороший разговорный движок. Но до настоящего момента все подобные разработки были крайне простыми и несовершенными. На вопрос А они могли давать лишь один ответ Б. Если попросить систему показать спортивную обувь, то она выдаст все данные, не имея возможности уточнить ваш запрос. Мы же работаем над движком, который распознаёт контекст речи человека и ситуации в целом и может более подробно ответить на запрос.





Skelter Labs разрабатывает разговорный движок, который понимает не просто сам вопрос, но и полный контекст, учитывая ситуативность и давая соответствующие рекомендации. Реализация этой технологии может позволить создать для человека помощника высокого уровня, который и без напоминания может позаботиться о многих вещах. Во многих кругах были признаны уровень технологий и возможности Skelter Labs. В 2017 году накопленный объём инвестиций, вложенных в компанию, составил 9 млн долларов. Имея такую поддержку, компания активно работает над практическим применением технологий искусственного интеллекта.





На данный момент наша технология считывания визуальной информации Vision применяется на заводе по производству автозапчастей, помогая искать брак в деталях. Обычно каким бы продвинутым не был завод, в большинстве случаев на выходе продукции контроль качества осуществляет человек. Но человек может допустить ошибку, учитывая уровень усталости, зрения и общего состояния. Наша система помогает избежать таких ошибок, а также разгружает работников, дополняя их. Сегодня мы планируем выйти на японский рынок систем контроля качества производства. Компания нацелилась на этот рынок в связи с тем, что Япония имеет передовую промышленность и одновременно проблемы со старением населения. Поэтому на этом рынке у нас хорошие перспективы.





Компания Skelter Labs мечтает о начале экспорта своих технологий ИИ. Начать решено с Японии, а затем перед компанией весь глобальный рынок. Развитие и распространение технологий Skelter Labs позволит создать мир, в котором ИИ станет верным спутником человека, делая его жизнь более комфортной и насыщенной.