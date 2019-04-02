ФРС США не планирует повышать базовую учётную ставку в 2019 году

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Федеральная резервная система США, судя по всему, сворачивает политику сокращения мер количественного смягчения. На заседании, состоявшемся 19-20 марта процентная ставка по федеральным кредитным средствам была сохранена на прежнем уровне. Кроме того, политика сокращения количественного смягчения, которая поглощает ликвидность на рынке, продлится лишь до конца сентября. С подробностями – директор Института мировой экономики г-н Ким Дэ Хо.





В настоящий момент процентная ставка по федеральным кредитным средствам сохранена на прежнем уровне в диапазоне 2,25-2,50% годовых. Это первое решение. Далее ФРС коснулось количественного смягчения. Как вы знаете, в 2007-2008 годах во время глобального финансового кризиса в рамках поддержки экономики ФРС начала массовую скупку облигаций. Это привело к появлению большого объёма средств на рынке. Активы ФРС оказались переоценёнными. Два года назад такая политика начала сворачиваться. Однако это привело к падению котировок на бирже и ухудшению экономической ситуации в стране. Тогда Дональд Трамп выражал недовольство таким положением дел. После этого в ФРС постепенно начали отказываться от сокращения количественного смягчения.





Через два года после ноября 2017 года система начала продажу всех имеющихся в наличии облигаций в рамках программы вывода чрезмерного объёма наличности с рынка. Но с сентября было решено этого больше не делать, учитывая отрицательные последствия. На рынке это восприняли положительно. Помимо этого, американский финансовый регулятор сообщил, что в этом году повышения базовой процентной ставки не будет.





До декабря прошлого года предполагалось, что в этом году ФРС повысит учёную ставку трижды. Но уже в январе этого года в ходе заседаний федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС прогноз был изменён, а на прошлой неделе и вовсе заявлено о том, что повышения ставки не будет. Это может воодушевить рынок. Эксперты указывают, что при более подробном ознакомлении с пресс-релизом комитета, можно предположить, что в случае необходимости возможно даже снижение ставки. Таким образом, сегодня момент серьёзных перемен в прежней позиции США по повышению этого показателя.





Такие меры как повышение базовой процентной ставки и сокращение мер количественного смягчения отрицательно сказывались на инвестиционных настроениях. Однако теперь США демонстрируют стремление к более мягкой денежной политике. Такие перемены положительно скажутся и на южнокорейской экономике.





Южнокорейская экономика, можно сказать, получила большой подарок. До этого для нашей экономики самой большой головной болью было быстрое повышение учётной ставки США. Ведь Банк Кореи должен был делать то же самое, чтобы не допустить увеличения разрыва в ставках двух стран. Но следование действиям ФРС грозило отрицательными последствиями для экономики. В результате, увеличение разрыва в размере ставки приводило к утечке иностранного капитала и снижению биржевых котировок. На этом фоне решение ФРС не повышать ставку является большим подспорьем для отечественной экономики, которая сегодня находится в плачевном состоянии. У нас появилась возможность в случае необходимости принять меры количественного смягчения.





У Республики Корея появилась возможность вздохнуть, не разрываясь между необходимостью повышать учётную ставку вслед за США и сохранять приемлемый уровень инвестиционной активности. Теперь правительство может больше внимания уделить внутренним проблемам экономики, учитывая меньшую зависимость от внешних факторов. Через четыре дня после решения ФРС по процентной ставке торги на бирже ценных бумаг завершились подъёмом котировок. Однако в нынешней ситуации есть не только положительные моменты.





На протяжении последних четырёх-пяти лет повышение базовой процентной ставки США представляло большую проблему для мировой экономики. Следовательно, изменение политики ФРС по этому вопросу может привести к активизации мировой экономики. Но тут стоит обратить внимание на другую сторону медали. Если США внезапно изменили политику, до этого выражая готовность продолжать повышение ставки, то это может говорить о непростой ситуации в американской экономике. Конечно, свою роль сыграло давление Дональда Трампа на ФРС с тем, чтобы повысить биржевые котировки. Но доклад ФРС и предупреждение руководителя Международного валютного фонда КристинЛагард указывают на резкий спад мировой и американской экономик.





За решением ФРС может стоять желание не спровоцировать экономический кризис дальнейшим повышением базовой процентной ставки. То есть, резкая смена политики связана с опасениями по замедлению роста экономики. Между тем, в Банке Кореи заняли осторожную позицию, не торопясь снижать учётную ставку. Сейчас важно трезво оценивать ситуацию, не делая излишне оптимистичных или негативных выводов. Нужно учитывать различные сигналы, используя нынешнюю передышку для подготовки к всевозможным сценариям развития ситуации.