Отозваны кандидатуры на должности двух министров

Одновременный отзыв кандидатур на посты двух министров говорит о явном наличии пробелов в процедуре проверки кадров в администрации президента. Кандидатуру Чо Дон Хо на пост министра науки и информационно-коммуникационных технологий отозвал лично глава государства. Кандидат на пост министра сухопутных территорий и транспорта Чхве Чжон Хо формально взял самоотвод, однако фактически его случай мало отличается от первого.





Это первый случай отзыва кандидатуры на пост министра с момента вступления Мун Чжэ Ина в должность президента. Между тем, споры вокруг кандидатур на высшие должности возникали при каждой перестановке в кабинете министров, однако нынешняя ситуация по своим масштабам превзошла все предыдущие. Серьёзный инцидент, связанный с недостаточной проверкой кадров, разгорелся уже в первый год работы правительства Мун Чжэ Ина. Тогда в процессе формирования кабинета министров кандидат на пост министра юстиции Ан Гён Хван был уличён в противозаконных действиях, в том числе, в заключении фиктивного брака. Кандидат на пост министра труда и занятости Чо Дэ Оп решил добровольно уйти в отставку после скандала, связанного с вождением в нетрезвом виде и дачей ложных показаний. Правительство Мун Чжэ Ина, подчёркивая своё отличие от предыдущих правительств, первоначально выдвинуло так называемые 'пять критериев исключения': уклонение от военной службы, спекуляция с недвижимостью, уклонение от уплаты налогов, ложная регистрация не по месту жительства и плагиат. В случае обнаружения хотя бы одного из этих нарушений кандидатура на высокий пост в правительстве снимается с рассмотрения. Однако упомянутый инцидент показал недостаточность этих критериев, и к ним были добавлены вождение в нетрезвом виде и сексуальные преступления. Несмотря на ужесточение критериев, скандалы, связанные с недостаточной проверкой кандидатов на государственные должности, повторяются.





Это снятие кандидатуры Пак Сон Чжина на пост министра малого, среднего и венчурного бизнеса и отставка главы Комитета финансового контроля Ким Ги Сика. В связи с этими случаями в политических кругах раздавались громкие призывы привлечь к ответственности лица, занимавшиеся проверкой кадров. При нынешней системе старший советник по вопросам кадров подбирает кандидатов, а старший советник по вопросам гражданской администрации производит проверку на предмет наличия нарушений и соответствия критериям. Таким образом, проверка кадров производится дважды на обоих этапах. Всякий раз, когда возникали споры вокруг той или иной кандидатуры, в администрации президента утверждали, что проверка проводилась в соответствии с законной процедурой, а проблемы возникали в связи с нарушениями, отсутствующими в списке критериев. Однако оппозиция решительно осуждает подобные утверждения и обвиняет администрацию президента в уклонении от ответственности.



