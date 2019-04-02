Компания NoTag популяризирует южнокорейские дизайнерские бренды

© NoTag Design Group

Сегодня мы познакомимся с компанией NoTag (노테그), которая популяризирует южнокорейские дизайнерские бренды по всему миру. К микрофона президент компании г-н Чхве Ун.





Я основал компанию в 2011 году вместе с несколькими друзьями по школьному общежитию во время учёбы в Лондоне. Тогда было много иностранных студентов, которые, завершив обучение, хотели найти работу в Великобритании. Рабочая виза, позволявшая это сделать, была упразднена, но местные власти ввели визу, нацеленную на открытие в стране бизнеса. Поэтому многие студенты стремились во что бы то ни стало получить её, даже, если они не хотели открывать своё дело. Я изначально поехал в Лондон в целях улучшения условий для своего бизнеса, заранее подготовившись и взяв с собой свои наработки. Это в некоторой степени отличает меня от людей, которые занимались бизнесом, чтобы получить визу.





NoTag является южнокорейской венчурной компанией, признанной правительством Великобритании. Её президент г-н Чхве Ун, мечтавший о своём деле, уехал в Лондон для повышения квалификации. Проходя обучение в магистратуре, он получил визу для предпринимателей. Она позволяет при определённых условиях остаться в Великобритании на постоянное жительство. Учитывая большие льготы, проверка претендентов была жёсткой. Чхве Ун стал первым южнокорейцем, сумевшим получить её, что говорит о высоком потенциале его идей.





Дизайнерские бренды, с которыми мы сотрудничаем, не беспокоятся о языковом барьере и процедурах, необходимых при экспорте своей продукции. Поскольку мы сразу решаем все вопросы, связанные с переводом, оплатой и доставкой. У малых и средних компаний на это может уйти много времени, но мы решаем данные задачи быстро, имея опыт. NoTag играет роль площадки по соединению южнокорейских брендов с покупателями за рубежом. Мы занимаемся экспортом, руководствуясь принципом демонстрации продукции покупателю в течение 24 часов и отправки готового товара в течение семи дней.





Живя в Великобритании, г-н Чхве Ун увидел, что некоторые товары стоили там очень дорого, в то время как в Корее их цена была в 3-4 раза ниже. Причина заключалась в структуре распределения товаров на рынке, в которой множество посредников, розничных и оптовых торговцев, торговых площадок и много другого. Для решения этой проблемы г-н Чхве Ун решил начать торговлю напрямую. Скооперировавшись с южнокорейскими дизайнерами, которые отказались от экспорта из-за сложных процедур, он стал выполнять за них эту работу.





© NoTag Design Group

На самом деле процедура внешней торговли очень проста. Все документы, необходимые при экспорте, уже имеют установленный формат. Если смоделировать все базовые моменты экспорта в разные страны, то можно без особых проблем работать с разными компаниями, подстраиваясь под особенности каждой. Но для них самих это очень сложная задача. Мы же отладили систему до автоматизма. При поступлении заказа достаточно внести данные заказчика, и, если есть хороший товар, то уже в течение 24 часов мы заканчиваем подготовку всех документов и показываем их покупателю. С позиции клиента работать через нас гораздо эффективнее, так как компания NoTag обеспечивает поставку товара уже в течение недели. Обычно на это может уйти до нескольких месяцев.





В названии NoTag соединены слова Tag - установленная цена и No или нет. Таким образом, в названии заложено стремление к созданию системы сбыта продукции, ориентированной прежде всего на интересы потребителя, а не поставщика. Поэтому компания решила уйти от традиционного способа экспорта, поставляя продукцию за рубеж в соответствии с моделью продаж внутри страны. То есть, всё происходит быстро и просто. По сути и в экспорте всё просто. Но тут есть множество нюансов, связанных с переводом, системой оплаты, рекламированием продукции, поиском клиентов, валютными расчётами, обеспечением дальнейшего обслуживания. Это сбавляет пыл многих компаний, желавших показать себя на мировом рынке. Им на помощь приходит NoTag, которая решает подобные вопросы.





В первый год у нас было только два бренда, которые мы продвигали на мировом рынке. Мы представили их продукцию десяти зарубежным компаниям, которые впоследствии запросили больше данных о разных отечественных брендах. Мы стали работать в этом направлении. Появилось больше клиентов. Сегодня в нашей базе 300 отечественных брендов и около 800 зарубежных покупателей. Мы начинали в Великобритании, поэтому там у нас самая широкая партнёрская сеть. Наша цель стать по-настоящему крупным каналом сбыта для южнокорейской продукции сферы моды, дизайна и предметов искусства. Мы хотим стать представительным мостом между южнокорейскими брендами и зарубежными клиентами.





Компания NoTag, представившая новый формат внешней торговли, в настоящий момент имеет 16 прямых каналов распространения продукции внутри страны и за рубежом. Таким образом, она создаёт платформу, в рамках которой, южнокорейские дизайнерские товары доступны иностранным представителям в пределах двух-трёх дней и по южнокорейским потребительским ценам. NoTag стремится стать брендом, который будет символом южнокорейских дизайнеров за рубежом.