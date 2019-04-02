Торговому спору между США и Китаем ровно год

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В марте прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин на китайскую продукцию, что положило начало двустороннему противостоянию. Спор вокруг пошлин постепенно перерос в передел сфер влияния. Мировая экономика болезненно реагирует на этот процесс. В этой связи сгущаются тучи вокруг южнокорейской экономики. Сегодня мы попытаемся разобраться в том, какое влияние может оказать противостояние двух экономических гигантов на Республику Корея. Поможет нам с этим профессор Ким Гван Сок из института международных исследований университета Ханян.





Считается, что торговый спор между Китаем и США начался 22 марта прошлого года. В этот день глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на товары из Китая, заявив, что Пекин нарушает права на интеллектуальную собственность. С июля стороны ввели взаимные 25-процентные пошлины. В основном они коснулись продукции и услуг, в которых применены новейшие технологии и которые имеют отношение к новым отраслям. Поэтому многие посчитали, что со стороны США повышение пошлин направлено не на решение проблемы дефицита торговли с Китаем, а на сдерживание роста инновационных отраслей в Китае, который ставит их в приоритет в политике своего дальнейшего роста. Стороны ввели 25-процентные, а затем и 10-процентные пошлины в отношении друг друга, что повысило уровень противостояния. Напряжённость продолжает нарастать.





Противостояние, которое началось с решимости США решить проблему дисбаланса в торговле с Китаем, сегодня приобретает характер сдерживания роста технологий будущего в Китае. Подобная ситуация, в которой участвуют две крупнейшие экономики мира, крайне отрицательно сказываются на остальном мире.





В январе Всемирный банк представил прогноз роста мировой экономики в этом году на 3%, затем снизил его до 2,9%. Понижают свои прогнозы МВФ и ОЭСР. Множество признаков говорят о том, что на это повлиял торговый спор между Китаем и США. Снижается рост ВВП Евросоюза, Китая и других стран. Показатели падают до минимального уровня после глобального финансового кризиса. Этому может быть много причин, но эксперты склоняются к тому, что виноват спор между КНР и США.





Торговая война между Китаем и США и в этом году считается причиной снижения роста мировой экономики, вызвав такие последствия как усиление протекционизма в торговле и нарушение порядка на мировом рынке. Многие международные аналитические учреждения снижают прогнозы роста экономики в этом году. Республика Корея также не может избежать этого влияния.





Торговая война между двумя странами осложняет ситуацию в южнокорейской экономике. Если в рамках решения проблемы дисбаланса в торговле с США китайские власти увеличат импорт американских товаров, то это отрицательно скажется на южнокорейском экспорте, четверть которого приходится на китайский рынок. Ожидается, что в мае 2019 года Дональд Трамп примет решение о введении высоких пошлин на импортные автомобили. Это нанесёт серьёзный удар по экспорту данной продукции в США.





В прошлом году южнокорейский экспорт, несмотря на сложные условия, составил 600 млрд долларов. Проблемы могут подстерегать отечественную экономику и в этом году. С конца прошлого года южнокорейский экспорт начал снижаться, в том числе, в отношении китайского рынка. В прошлом году рост во многом был обусловлен спросом на полупроводники. Как будет развиваться ситуация в этом году, неизвестно, учитывая неопределённость на мировом рынке. У Республики Корея более высокие риски, чем у других стран, поскольку её экономика находится в абсолютной зависимости от Китая. Если противостояние Китая и США затянется, это грозит большими рисками для южнокорейской экономики.





В настоящий момент США и Китай ведут переговоры. Однако пока трудно говорить о том, будет ли достигнут абсолютный консенсус. Конечно, некоторые эксперты полагают, что сторонам удастся договориться в рамках саммита «Большой двадцатки» в Японии в июне. Но в целом звучат мнения о том, что двусторонний спор затянется, так как в его основе лежит желание США сдержать рост Китая в отраслях будущего. Также отмечается возможность продолжения роста рисков для южнокорейского экспорта. Поэтому есть мнение о необходимости воспользоваться моментом для увеличения технологического отрыва от Китая. Многие считают, что учитывая новый формат внешней торговли в рамках роста протекционизма, следует отказаться от прежней структуры внешней торговли, завязанной на экспорте крупных компаний.





Для преодоления проблемы протекционизма во внешней торговле нужно расширять список экспортных товаров, создавая новую структуру экспорта, в основе которой высокотехнологические компании.