Майкл Помпео: Лидеры КНДР и США встретятся в ближайшее время

В США всё чаще высказывают надежды на проведение третьего саммита с КНДР. К настоящему моменту позицию Вашингтона можно выразить в двух направлениях. Первое это стремление сохранить формат диалога «Top Down», подразумевающий принятие решений на уровне глав государств и их последующее исполнение на рабочем уровне. Второе представляет собой продвижение концепции большой сделки «Big Deal», как в случае с Ливией. То есть, в ближайшее время смягчения санкций в отношении КНДР ожидать не стóит. Нынешняя позиция чётко отображается в интервью госсекретаря США Майкла Помпео одной радиостанции штата Пенсильвания. Он, в частности, выразил надежду на то, что лидеры двух стран проведут новую встречу в ближайшие несколько месяцев. Таким образом, в самое ближайшее время саммит вряд ли состоится, но США всё равно будут придерживаться концепции «Top Down».





Майкл Помпео выразил сдержанный подход к вопросу о сроках денуклеаризации и чёткую позицию по санкциям. По его словам, санкции сдерживают Север, ускоряя процесс денуклеаризации. То есть, санкционный режим отвечает интересам США в вопросе скорейшего разрешения ядерной проблемы КНДР. Другими словами, американская сторона ещё раз подтвердила приверженность решению северокорейской проблемы через «большую сделку», а не путём поэтапного смягчения санкций, предлагаемого Севером. Концепция «большой сделки» схожа с решением ливийской проблемы. Она была описана в документе, который, как сообщалось ранее, Дональд Трамп передал Ким Чон Ыну в ходе саммита в Ханое. В нём были изложены требования американской стороны, в том числе о передаче всего ядерного оружия и ядерного топлива США. Именно таким образом был решён ядерный вопрос в Ливии и Украине. Однако против этого выступает КНДР. Поскольку ещё до снятия всех санкций с Ливии режим местного лидера Муаммара Каддафи просто рухнул не без влияния извне.





КНДР на словах выступает за денуклеаризацию, но не предпринимает конкретных шагов в данном направлении. В Пхеньяне до сих пор не представили своего видения денуклеаризации и этапов её достижения. В Ханое Ким Чон Ын потребовал снять пять санкций, влияющих на жизнь простых северян, в обмен на закрытие ядерного комплекса Ёнбён. То есть, предлагается принцип поэтапных и взаимных мер. В итоге можно сказать, что стороны требуют друг от друга максимум уступок, оставляя под вопросом ответные меры. Таким образом, в нынешних условиях трудно говорить о возможности проведения третьего саммита. Однако вышеуказанный документ с условиями «большой сделки» имеет значение, представляя собой конечные цели денуклеаризации. Если стороны попытаются урегулировать позиции в рамках этого подхода, то можно надеяться на достижение договорённости.



