



«Девушки уезда Чхильгок» - это полудокументальный фильм 2019 года, рассказывающий о жизни небольшой группы женщин преклонного возраста, живущих в уезде Чхильгок провинции Кёнсан-Пукто. В фильме говорится о том, как бабушки снова идут в школу для того, чтобы начать учиться читать и писать. Смотря этот фильм, зрители постепенно проникают в их мир, чистый и невинный, мир простых эмоций и истин, познанных с годами. Более подробно вы можете послушать в очередном выпуске.