Рассказ «Вся история» писательницы Сон Со Хи

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Главная героиня рассказа «Вся история» писательницы Сон Со Хи - сводница, известная всем как мать Сам Дыка. Однажды она приходит в дом госпожи Сон, чтобы сосватать ее дочь за сына директора одной успешной компании.









Если их удастся поженить, то меня не только господин Ким отблагодарит, но и единственный сын директора самой крупной в Корее торговой компании клялся отстегнуть мне кругленькую сумму. Если все получится, то смогу обзавестись большим домом с черепичной крышей.





만약 혼사가 되면은 김사장댁이 알아 챙겨줄 것도 줄 것이지만,

대한민국의 첫째가는 대 무역회사 사장의 외톨 아들이

제 용돈에서 한 몫 단단히 떼어준다고 고복다짐을 했으니만치

일이 성사되고 보면 열 칸 기와집 하나쯤 마련하기야

땅 짚고 헤엄치긴데~









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Рассказ был опубликован в 1954 году сразу после испепелившей жизнь народа Корейской войны. Молодое поколение отличалось новыми, более свободными взглядами. В своем произведении Сон Со Хи описывает определенный срез корейского общества. Госпожа Сон до сих пор не может отказаться от авторитарных классовых предрассудков.









- А его отца зовут не Пак Тхэ Сун? - крик госпожи Сон напоминал голос раздраженной марионетки.

- Ну да, именно Пак Тхэ Сун. А что?

- Значит, ты... Ты с этим простолюдином... И даже ничего не сказала... И разрешения не спросила!

- А когда вы мне запрещали встречаться с кем-то.

Хе Гён продолжала улыбаться, хотя ее щеки залились краской. Мечтательным взглядом она смотрела на вяло падавший снег за окном.

- Как так могло выйти! Моя дочь... с сыном этого смотрителя! За что мне такое наказание?

- Да в чем вообще дело? Я никогда еще не встречала человека лучше него. Даже президентам не обязательно рождаться дворянами.





“걔들 애비가 박태순이 아냐”

악을 쓰는 마님의 앉은 자세는 꼭 토라진 꼭두각시를 연상시켰다.

“왜 아녜요. 바루 그 박태순이죠”

“아니 그럼, 그, 그 상것들하고 네가... 사괸단 말도 없이.... 애비 에미 승낙도 없이”

“아니 뭐 언제 또 사괴지 말라군 했어요. 그이들하고... ”





딸은 발갛게 상기된 얼굴에 그저도 웃음을 띤 채

황홀한 꿈을 추구하는 듯한 눈으로

눈발이 어릿거리는 창밖을 내다본다.





“아니 그럼 네가, 내 자식이.... 그 산지기 아들 녀석하고....

아이구 맙시사 하늘을 쓰구 내가 이게 무슨 죄로.... 아이고오...”

“뭐가 어쨌다구 야단이예요.

전 아직 그이만치 훌륭한 사람 보지 못했어요.

그래두 바보 온달이 이얘긴 잘만 하시데요.

뭐 어디 대통령두 앙반이래야만 되나”













Писательница Сон Со Хи (1917-1987) родилась в г. Кёнсон провинции Хамгён-Пукто. Она дебютировала в 1946 году в журнале «Пэкмин» с произведением «Прощание с Мэк». Автор произведений «Ираги» (1949), «Когда расцветают ирисы» (1957). Лауреат премии за вклад в культуру г. Сеула (1960).