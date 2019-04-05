Минобороны РК извинилось за подавление восстания на острове Чечжудо 

3 апреля представитель министерства обороны РК выразил «глубокое сожаление» по поводу кровавого подавления восстания на острове Чечжудо, которое произошло с 3 апреля 1948 года по 21 сентября 1954 года. Это первое заявление военного ведомства, которое касается данного инцидента. В ходе его вооружённого подавления погибли мирные жители. Долгое время об этом инциденте практически не говорили, и лишь после того, как в январе 2000 года был принят специальный закон о расследовании причин гибели мирных жителей, он получил широкую огласку. Согласно закону, 28 августа того же года приступила к работе специальная комиссия по расследованию причин гибели жителей и их реабилитации.

Комиссия установила, что восстание началось 1 марта 1947 года во время митинга по случаю 28-ой годовщины Первомартовского движения за независимость. Тогда конный полицейский задавил ребёнка, что вызвало протест местных жителей. В ответ полиция открыла стрельбу. Власти приняли решение не успокаивать волнения, а ликвидировать левые элементы, что вызвало ещё более серьёзную реакцию народа. Трудовая партия Южной Кореи организовала вооружённые отряды, которые 3 апреля 1948 года напали на 12 полицейских участков. В ответ власти начали действовать ещё более жестоко. Эскалация инцидента привела к массовой гибели мирных жителей. Дело в том, что вооружённые отряды нападали на деревни для обеспечения продовольствия и мобилизации жителей в свои ряды. Карательные отряды беспощадно расправлялись с участниками восстания и сотрудничающими с ними местными жителями. 17 октября 1948 года был введён запрет на передвижение во внутренних и горных районах острова за исключением пятикилометровой береговой линии. Кровопролитие продолжалось и во время Корейской войны. Правда, к 1953 году вооружённые отряды насчитывали лишь примерно 60 человек, а к началу 1954 года не более пяти человек.

21 сентября 1954 года считается днём завершения инцидента на острове, поскольку в тот же день был полностью снят запрет на передвижение по его территории. Правда, последний один член вооружённого отряда был арестован лишь 2 апреля 1957 года. Как выяснилось из заявлений местных жителей, поданных после начала действия специального закона о расследовании причин гибели мирных жителей, количество жертв превысило 14 тысяч человек. Однако их число на самом деле может быть больше, поскольку у многих либо не было родственников, либо на момент вступления закона в действие все они умерли. Точно известно, что в ходе подавления восстания на острове Чечжудо погибли около 180 военнослужащих и 140 полицейских.



