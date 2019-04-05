Глава 3. Легенда Со Дона и принцессы Сонхва (2)

О бедной принцессе никто не заботился. Сонхва не знала, куда идти. Вдруг перед ней появился некий молодой человек - Со Дон. Он склонился, выразил желание её сопровождать и охранять. Одинокая принцесса, хоть и не знала, кто он такой, но для самой себя с радостью согласилась.

Он последовал за ней, и через некоторое время они стали жить вместе.

Прошли дни после того, как Со Дон и Сонхва решили жить вместе. Однажды он решил рассказать правду: «Простите меня, я был не совсем честен с вами. Меня зовут Со Дон. Я тот человек, который появился в песне про вас. Помимо этого, я пришел из Пэкчэ. Но могу сказать одно, что я влюблен в вас. Если вы будете простить меня, я могу осчастливить вас». Его искренность трогала сердце принцессы: «Я счастлива и сейчас. У меня есть кое-что». Сонхва достала некое светящееся из кармана: «Это золото. Оно стоит очень дорого, имея такое богатство, можно сто лет прожить. Если мы продадим его, наша жизнь станет лучше, чем сейчас». Увидев его, Со Дон сильно удивился: «У меня очень много таких камней. Каждый раз, когда я копал ямс, находил один или два таких камня».

Сонхва обрадовалась, когда увидела кучу золота: «Хочу подарить часть из них моим родителям». Муж радостно согласился: «Хорошая идея. Но для того, чтобы переправить эти богатства во дворец в Силла, нам необходима помощь».

Они собрали золото и сложили их. Образовался целый холм. Потом отправились в монастырь Сачжаса в горах Ёнхвасан, отыскали там монаха Чимёна и спросили совета, как доставить золото государю. Монах на это сказал: «С помощью чудесных сил я смогу перевезти. Несите сюда золото». Принцесса написала родителям письмо и вместе с золотом положила его у монастыря Сачжаса. Чимён с помощью чудесных сил за одну ночь доставил всё ко дворцу Чинпхёнвана. Государь Силла сильно удивлен, во-первых, огромным количеством золота, во-вторых, чудесными силами, с помощью чего переносили золото всего за одну ночь. Ему казалось, что Со Дон не обычный человек. Король признал героя мужем своей дочери, и с этого момента уважал его.

Супруги поехали в Пэкчэ. Там наш герой потратил золото не только для себя, но и для простых людей. Он всегда помогал бедным и нуждающимся в помощи. Благодаря нему больные получили лечение, а голодные получили еду. Все люди в стране с уважением обратились к нему: «Было бы хорошо, если бы Со Дон управлял нашей страной. Нам нужен король, как он, который заботится о нас». Вот так наш герой привлёк к себе людские сердца и стал в конце концов королем. Итак, на свете появился 30-ыё государь Пэкчэ – король Му-ван. Конечно, рядом с ним стояла королева – Сонхва.