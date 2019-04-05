



Музыка лежала в основе политики монархов династии Чосон. Они считали, что она способна объединять и примирять людей, поэтому уделяли большое внимание написанию новых композиций. Например, король Сэчжон Великий сам написал церемониальную музыку «Чонмё чэреак», а принц Хёмён просил написать новую музыку для придворных банкетов в честь своих родителей. Позже эта музыка дошла и до наших дней как мелодия для танца «Чхунэнчжон».





Выпуск 408. Придворная музыка

* Мелодия «Сучжэчхон» (первая часть) - Оркестр Государственного центра традиционной музыки

* Мелодия для танца «Чхунэнчжон» - Чон Чжэ Гук (флейта пхири), Пак Ён Хо (бамбуковая флейта тэгым), Чон Су Нён (скрипка хэгым), Ким Гван Соп (барабан чангу)

* Марш «Тэчхвитха» - Группа «Пхури»