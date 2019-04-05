Предстоящий саммит РК-США

© YONHAP News

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и его американский коллега Дональд Трамп проведут 11 апреля встречу в Вашингтоне. В преддверии встречи ряд высокопоставленных южнокорейских дипломатов посетили Вашингтон, чтобы обсудить с его представителями дальнейшую стратегию диалога между КНДР и США. После этих встреч вновь появилась надежда на продолжение диалога между КНДР и США, сошедшего на нет после провала второго северокорейско-американского саммита. Как сообщатся, представители Сеула и Вашингтона обсудили, каким образом быстро прервать паузу, наступившую в диалоге между Северной Кореей и США. В этом процессе по-прежнему велика посредническая роль Сеула. Ситуацию комментирует господин О Гён Соп, научный сотрудник Института национального воссоединения.