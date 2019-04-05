Лесное хозяйство в КНДР

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Согласно данным министерства по делам воссоединения Республики Корея, раньше леса размещались в КНДР на площади почти 9 млн. гектаров, это 73% территории страны. Однако по оценке Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 1990 году площадь лесов составила 8 млн., а в 2015 году – 5 млн. гектаров. Таким образом, за эти годы Север потерял 4 млн. гектаров лесов, или 44% лесного покрова. Столь катастрофическая ситуация сложилась из-за трудностей в экономике. Лишившаяся обширных лесных массивов Северная Корея оказалась беззащитной перед ударами стихии, такими как наводнения, засухи и оползни. В 2015 году северокорейский лидер Ким Чон Ын поставил цель, чтобы «в ближайшие десять лет все горы страны стали зелёными». В том же году он представил подробный план восстановления лесов. После межкорейского саммита, состоявшегося в апреле прошлого года, началось сотрудничество между Сеулом и Пхеньяном в деле восстановления лесов в горных районах Северной Кореи.

В этой теме нам поможет разобраться госпожа Кан Ми Чжин из интернет-издания Daily North Korea.