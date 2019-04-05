Отношения между КНДР и США после второго саммита в Ханое

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После неудачи саммита в Ханое появились признаки того, что северокорейский ракетный полигон в районе Тончханри, который в прошлом году Пхеньян обещал демонтировать, возобновил деятельность. На этом фоне 21 марта США объявили о новых санкциях. 22 марта Пхеньян вывел свой персонал из межкорейского пункта связи в Кэсоне. Затем Дональд Трамп написал в своём Twitter, что отдал распоряжение об отмене новых санкций против КНДР. Ким Чон Ын сделал ответные шаги. 25 марта часть северокорейского персонала вернулась в офис связи в Кэсоне. Примирительные действия двух лидеров говорят об их стремлении не прерывать двустороннего диалога. Какими же будут дальнейшие шаги Пхеньяна и Вашингтона? Подробнее об этом мы поговорим с профессором Ким Гын Сиком с факультета политологии и международных отношений Университета Кённам.