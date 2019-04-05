Северокорейская армия

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Все здоровые мужчины в Северной Корее должны проходить обязательную военную службу. По состоянию на декабрь прошлого года численность северокорейских вооружённых сил составляет 1 млн 280 тыс. человек. Таким образом, в армии служат одновременно около 5% населения КНДР. На Юге регулярные войска составляют 1% общей численности населения. Несмотря на большую численность регулярной северокорейской армии в рейтинге американской исследовательской организации Global Firepower КНДР по мощи вооружённых сил занимают лишь 23-е место мире, в то время как Республика Корея - 11-е место. Об истории северокорейской армии и её нынешнем состоянии расскажет профессор Чха Мун Сок из Института образования в сфере воссоединения.