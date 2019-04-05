Итоги  дополнительных выборов в Национальное собрание

3 апреля в двух избирательных округах провинции Кёнсан-Намдо состоялись дополнительные выборы в Национальное собрание РК. Можно сказать, что их результаты показали «ничью», поскольку соотношение депутатских мандатов, имевшееся до выборов, осталось неизменным. Крупнейшая оппозиционная партия Свободная Корея сохранила свои позиции в уезде Косон-гун и городе Тхонёне. В муниципальном округе Сосан-гу города Чханвона победу одержала партия Справедливости, которая объединилась с правящей Демократической партией Тобуро. Однако, если обратить внимание на уровень поддержки кандидатов, то можно говорить о поражении правящих сил. По сути, по итогам выборов правящая партия удостоверилась в прохладном отношении к ней жителей провинции Кёнсан-Намдо. В уезде Косон-гун и городе Тхонёне правящие силы сильно отстали от оппозиции, даже несмотря на объединение кандидатов. В этом регионе традиционно высокий уровень поддержки партии Свободная Корея.

Правящая Демократическая партия Тобуро, руководствуясь пониманием невозможности своей победы, объединилась с кандидатом от партии Справедливости Ё Ён Гуком, оказав ему поддержку. Кандидату удалось победить с минимальным отрывом от занявшего второе место. Для правящих сил это сигнал, который не может не вызывать опасений. В уезде Косон-гун и городе Тхонёне депутатом был избран представитель партии Свободная Корея Чон Чжом Сик. Эта победа была в принципе ожидаема. Примечательно то, что отрыв от представителя правящих сил Ян Мун Сока превысил 23%. Это очень плохой результат для Демократической партии Тобуро, являясь отрицательным прогнозом на предстоящие в следующем году парламентские выборы. Таким образом, чисто внешне нынешние выборы закончились ничьей. Но фактически Демократическая партия Тобуро вновь сдала свои позиции.

Партия Справедливости восстановила прежнее количество мандатов, доведя его до шести. В этой связи на первый план выходит вопрос о создании совместного с партией Демократии и мира фракционного представительства, для формирования которого необходимо более 20 мест в парламенте. Ранее обе партии уже сотрудничали в таком формате, что позволяло партии Справедливости стать довольно весомой политической силой. После смерти депутата Но Хвэ Чхана количество мандатов у партии сократилось до пяти. В результате фракционное представительство было расформировано. В настоящий момент в Национальном собрании действуют фракции Демократической партии Тобуро – 128 мест, партии Свободная Корея – 114 мест и партии Справедливого будущего – 29 мест. Учитывая это, трудно говорить об изменении расстановки сил в Национальном собрании. Если бы прошедшие выборы ознаменовались явной победой одной из сторон, то это означало бы изменение раскладки сил с последующим переходом лидирующих позиций. Но итогом стала «ничья», которая сохранила прежний паритет.



