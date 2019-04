Группа TWICE провела мощнейший концерт

© JYP Entertainment

Женская группа TWICE собрала на известном токийском стадионе Tokyodome 100 тысяч человек и подтвердила статус одной из топовых женских групп Азии. 29 и 30 марта, в течение двух дней TWICE собрали под одной крышей около 100 тысяч зрителей и провели грандиозное шоу, о котором можно судить по нескончаемым аплодисментам и радостным возгласам фанатов. На концерте девушки исполнили свои хитовые песни, чередуя нежно-девчачьи выступления с мощными и дерзкими перформансами. Напомним, группа TWICE официально дебютировала в Японии 28 июня 2017 года и с тех пор грезила выступить в этом самом Tokyodome. «Стадион очень большой! И я счастлива, что наша группа и наши фаны сегодня собрались в этом огромном месте. Это воспоминания на всю жизнь!»,- поделилась впечатлениями одна из солисток по имени Чи Хё. На данный момент TWICE находится в туре по городам Японии.